В Ярославле суд вернул 90-летнему пенсионеру квартиру, отнятую «черными риелторами»

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-16T16:17:25+03:00

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В Ярославле суд вернул 90-летнему пенсионеру квартиру, которую у него забрали незаконно. Как сообщается на сайте Ярославского областного суда, дело рассматривал Фрунзенский районный суд. Квартиру дедули по договору купли-продажи получил некий мужчина, а потом перепродал ее. Только вот сам пенсионер заверял, что квартиру продавать не собирался и никаких документов не подписывал. А самого мужчину, которому якобы передал свою недвижимость, вообще раньше не видел.

- Судом при рассмотрении дела установлено, что собственник недвижимости не выражал волю на заключение договора купли-продажи принадлежащей ему квартиры, от его имени договор купли-продажи квартиры подписан неустановленным неуполномоченным лицом. Документы на государственную регистрацию перехода права собственности на квартиру по договору купли-продажи подавались представителем пенсионера по доверенности, удостоверенной нотариусом. Однако рукописные подписи в договоре купли-продажи, в передаточном акте и в копии доверенности и удостоверенной нотариусом, выполнены не владельцем квартиры, а другим лицом. По сообщению нотариуса, им не совершались нотариальные действия по удостоверению данной доверенности, - добавили в суде.

В итоге сделку признали недействительной. Новый собственник квартиры, которому ее продал мошенник, пытался оспорить вердикт суда. Но решение осталось без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU