Ярославская прокуратура проверила состояние Октябрьского моста

СЕГОДНЯ 15:53 2019-04-16T15:53:16+03:00

В результате проверки было установлено, что проезжая часть, а также подъемы и спуски имеют дефекты Фото: Прокуратура Ярославской области

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Ярославская прокуратура месте с сотрудниками Госавтоинспекции проверила безопасность движения на Октябрьском мосту. Проверка была организована благодаря большому количеству публикаций в местных соцсетях. Горожане выкладывали фотографии ям, под которыми обсуждали состояние покрытия.

В результате проверки было установлено, что проезжая часть, а также подъемы и спуски имеют дефекты. Длина некоторых выбоин достигает нескольких метров, ширина – одного метра, а глубина – 13 сантиметров.

Прокуратура направила заявление в Ленинский районный суд. Мэрия Ярославля теперь должна устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения при эксплуатации Октябрьского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU