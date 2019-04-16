2019-04-16T15:10:30+03:00
Общество

Ярославцы выступают за переделку речного вокзала

В соцсетях идет голосование по поводу облика здания-символа
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославцы голосуют за облик речного вокзала.Ярославцы голосуют за облик речного вокзала.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ярославцам предложили проголосовать за новый облик речного вокзала. Голосование проходит в группе «Типичный Ярославль» в соцсетях.

- Выбирайте сами, с чем нам в городе жить. Мы уверены, что наши с вами голоса не останутся без внимания и в итоге власти примут правильное решение, - анонсируется в посте.

На данный момент в опросе уже поучаствовало почти 3,5 тысячи человек. 77,68% высказались за то, чтобы речной вокзал реконструировали по новому проекту, 22,32% - хотят сохранить прежний облик здания.

Напомним, судьба Речного вокзала в Ярославле повисла в воздухе. Символ города, построенный в 80-х годах прошлого века, достался инвестору, который решил его переделать и вдохнуть новую жизнь. Однако против изменений выступили градозащитники. В итоге вокзал получил статус объекта культурного наследия, что налагает ограничения на его переделку. А инвестор заявил, что теперь здание может оказаться законсервированным на долгие годы, как печально известная гостиница «Чайка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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