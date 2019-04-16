Ярославские приставы арестовали машину у должника, который сбил человека и не выплачивал родственнице моральную компенсацию целиком

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-16T14:23:36+03:00

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Ярославец попал в ДТП, в результате которого погиб человек. Было возбуждено уголовное дело, и суд обязал мужчину платить компенсацию за моральный вред родственникам в размере 453 тысяч рублей. Однако участник аварии не спешил выплачивать всю сумму сразу, чтобы загладить вину перед женщиной, потерявшей близкого человека. Он ежемесячно отправлял небольшие платежи, игнорируя требования приставов погасить долг целиком. Судебные приставы узнали, что у мужчины есть машина. Они потребовали его приехать в отдел. Далее представители власти арестовали автомобиль. После оценки имущества его реализуют, а деньги передадут родственнице погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU