В Ярославле поддержали кандидатуру нового руководителя фонда капремонта

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-16T14:14:14+03:00

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В ярославском фонде капремонта будет новый руководитель - Роман Гайнутдинов. Его кандидатуру поддержали депутаты на комитете по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию областной думы.

Гайнутдинов был выбран на конкурсной основе. Окончательное решение по согласованию его кандидатуры должна будет принять вся дума на очередном заседании, которое запланировано на 30 апреля.

ДОСЬЕ «КП»

Гайнутдинов Роман Амирович родился в 1972 году. Он закончил Ставропольский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция». Также прошел обучение в Санкт-Петербургском государственном университете сервиса и экономики по направлению «Менеджмент». В течение последних трех лет работал заместителем генерального директора некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

ИСТОЧНИК KP.RU