Ярославские росгвардейцы навестили водителя такси, пострадавшего от пассажира

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-16T14:26:38+03:00

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Вчера, 15 апреля, ярославские сотрудники Росгвардии приехали в больницу, чтобы навестить водителя такси, на которого в пятницу с ножом набросился неадекватный пассажир. Все могло бы закончиться печальнее, если бы не подоспели ярославские росгвардейцы. Они обезвредили разбушевавшегося мужчину, нападавшего на таксиста и прыгающего на лобовом стекле окровавленной машины. Также сотрудники Росгвардии оказали доврачебную помощь пострадавшим: таксисту и второму водителю, который хотел помочь.

В больницу росгвардцейцы пришли не с пустыми руками. Они принесли соки, фрукты и сладости для маленькой дочки мужчины. Водитель такси поблагодарил ребят за спасение и пожелал успехов на службе.

Напомним, буйный пассажир попал в психиатрическую больницу. Там ему оказывают помощь специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU