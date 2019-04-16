В Ярославской области 13-летняя девочка ушла из дома и переспала с 20-летним. Возбуждено уголовное дело
В Ярославской области произошло преступление против половой неприкосновенности. Между 13-летней девочкой и 20-летним молодым человеком произошла интимная связь. Следователи отмечают, что это случилось без физического или психического насилия над ребенком…
В ночь с 13 на 14 апреля шестиклассница ночевала у своего 20-летнего знакомого в одном из населенных пунктов Угличского района. Девочку искали родители, так как она ушла из дома. Когда ее нашли, узнали и про связь с парнем, старшим ее на семь лет.
Известно, что девочка из благополучной семьи, парень раньше не попадал в поле зрения полиции.
Сейчас молодой человек содержится под стражей. Он утверждает, что не знал реального возраста девочки. За связь с ребенком ему грозит от трех до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU