В Ярославской области 13-летняя девочка ушла из дома и переспала с 20-летним. Возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-16T13:13:14+03:00

Следователи отмечают, что на ребенка не оказывалось физического или психического давления Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Ярославской области произошло преступление против половой неприкосновенности. Между 13-летней девочкой и 20-летним молодым человеком произошла интимная связь. Следователи отмечают, что это случилось без физического или психического насилия над ребенком…

В ночь с 13 на 14 апреля шестиклассница ночевала у своего 20-летнего знакомого в одном из населенных пунктов Угличского района. Девочку искали родители, так как она ушла из дома. Когда ее нашли, узнали и про связь с парнем, старшим ее на семь лет.

Известно, что девочка из благополучной семьи, парень раньше не попадал в поле зрения полиции.

Сейчас молодой человек содержится под стражей. Он утверждает, что не знал реального возраста девочки. За связь с ребенком ему грозит от трех до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU