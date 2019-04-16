2019-04-16T12:25:34+03:00
Происшествия

Жителя Рыбинска «кинул» на 8 тысяч рублей 17-летний парень из Екатеринбурга

Мужчина хотел через Интернет купить камеру и перевел мошеннику деньги
Екатерина РЯБЦЕВА
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Житель Рыбинска решил купить себе видеокамеру. По своему запросу он нашел в Интернете объявление, связался с продавцом и перевел ему на карту 8500 рублей. Однако камеру покупатель так и не получил: продавец перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию. Мошенника нашли. Им оказался 17-летний парень из Екатеринбурга. Он не собирался продавать товар, а просто искал жертв и обманным путем выманивал у них деньги.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Идет расследование. Молодой человек может на пять лет оказаться за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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