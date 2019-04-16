2019-04-16T12:07:29+03:00
Общество

«В кусты ходить?»: ярославцы пожаловались на отсутствие туалета на станции Филино

В СЖД прокомментировали ситуацию
Екатерина ЛЕЩЕНКОВАЛейла Березовская
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Ярославцы пожаловались на отсутствие туалета на станции Филино.Ярославцы пожаловались на отсутствие туалета на станции Филино.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В «КП-Ярославль» обратились читатели с жалобой на отсутствие туалета на станции Филино в Заволжском районе Ярославля.

- Начался дачный сезон. Многие ярославцы ездят с этой станции к себе на участки. И отсутствие туалета доставляет неудобства многим пассажирам. В кусты что ли нам ходить? – позвонил в редакцию пенсионер Валерий Шаров.

В СЖД пояснили, почему так произошло.

- В соответствии с п. 4.1 ГОСТ Р 58172-2018 «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию пассажиров на остановочных пунктах» состав, характеристики, способы и технология оказания услуг на станциях, остановочных пунктах может отличаться в зависимости от категории станции или остановочного пункта и пассажиропотока. Так, станция Филино, относится к категории D с пассажиропотоком менее 500 человек в сутки. По ГОСТу, обустройство пригородной инфраструктуры туалетом в обязательном порядке здесь не предусмотрено, - прокомментировал начальник службы корпоративных коммуникаций Юлия Гонгина.

В СЖД также напомнили, что станция Филино находится в черте города, что дает возможность пассажирам пользоваться общественными туалетами. Кроме этого, туалетами оборудован пригородный подвижной состав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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