«В кусты ходить?»: ярославцы пожаловались на отсутствие туалета на станции Филино
В «КП-Ярославль» обратились читатели с жалобой на отсутствие туалета на станции Филино в Заволжском районе Ярославля.
- Начался дачный сезон. Многие ярославцы ездят с этой станции к себе на участки. И отсутствие туалета доставляет неудобства многим пассажирам. В кусты что ли нам ходить? – позвонил в редакцию пенсионер Валерий Шаров.
В СЖД пояснили, почему так произошло.
- В соответствии с п. 4.1 ГОСТ Р 58172-2018 «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию пассажиров на остановочных пунктах» состав, характеристики, способы и технология оказания услуг на станциях, остановочных пунктах может отличаться в зависимости от категории станции или остановочного пункта и пассажиропотока. Так, станция Филино, относится к категории D с пассажиропотоком менее 500 человек в сутки. По ГОСТу, обустройство пригородной инфраструктуры туалетом в обязательном порядке здесь не предусмотрено, - прокомментировал начальник службы корпоративных коммуникаций Юлия Гонгина.
В СЖД также напомнили, что станция Филино находится в черте города, что дает возможность пассажирам пользоваться общественными туалетами. Кроме этого, туалетами оборудован пригородный подвижной состав.
ИСТОЧНИК KP.RU