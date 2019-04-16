Из Рыбинска до Областной клинической больницы ввели дополнительные рейсы

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-16T11:30:20+03:00

Теперь автобус будет ходить четыре раза в день, а не один

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Из Рыбинска стало проще добраться до Областной клинической больницы. Теперь автобус от железнодорожного вокзала будет ходить не один раз в день, а четыре. Власти услышали просьбы жителей.

- Надеюсь, что введение дополнительных рейсов не только повысит транспортную доступность областного медучреждения, но и сделает поездки жителей Тутаева и Рыбинска более комфортными, - сообщил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

Из Рыбинска, от вокзала, автобус будет отправляться в 6:45, 12:05, 14:40 и в 20:10. В обратную сторону, от больницы - в 9:45, 12:15, 15:45 и 17:50

ИСТОЧНИК KP.RU