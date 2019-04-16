2019-04-16T11:19:16+03:00
Происшествия

В Ярославле подростки-вандалы устроили скачки по крышам припаркованных машин

Жильцы дома написали коллективное заявление в полицию [ВИДЕО]
Екатерина РЯБЦЕВА
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Дети повредили 8 машин/ФОТО: соцсетиДети повредили 8 машин/ФОТО: соцсети
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В Ярославле у дома по адресу Блюхера, 48/5 двое подростков прыгали по стоящим в ряд автомобилям. Это случилось в воскресенье, 14 апреля, в 5 утра. Дети повредили 8 машин.

– Утром, 15 апреля, я подъехала к работе и обнаружила вмятины и следы кроссовок на своем авто, – жалуется жительница дома Анастасия. Конкретно моя машина пострадала на 6 тысяч рублей, муж вчера съездил на оценку.

Как сообщает девушка, соседские автомобили пострадали серьезнее.

Собственники машин уже написали коллективное заявление в полицию.

На видео с камер, установленных на парковке, видно, как дети идут по улице Урицкого, останавливаются у пешеходного перехода. Возможно, договариваются. Потом они резко забираются на крайние машины и начинают скачки. Далее подростки пугаются проезжающего автомобиля, спрыгивают и убегают в соседние дворы.

В Ярославле вандалы пробежались по припаркованным машинам .Видео: Анастасия Федорова / vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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