В Переславле поймали серийного дачного вора
В последний раз мужчина влез в дом пенсионера через разбитое окно
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В полицию Переславля обратился пожилой местный житель. У 67-летнего пенсионера украли телевизор и инструменты из дачного дома. Еще и окно разбили, чтобы проникнуть внутрь. Общий ущерб оценили больше чем в 14 тысяч.
Оперативники нашли подозреваемого, им оказался 48-летний местный житель. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Да и из дачных домов он уже воровал – полицейские установили его причастность еще к трем аналогичным кражам.
Сейчас злоумышленник содержится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»
ИСТОЧНИК KP.RU