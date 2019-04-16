В Переславле поймали серийного дачного вора

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-16T11:06:22+03:00

В последний раз мужчина влез в дом пенсионера через разбитое окно

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В полицию Переславля обратился пожилой местный житель. У 67-летнего пенсионера украли телевизор и инструменты из дачного дома. Еще и окно разбили, чтобы проникнуть внутрь. Общий ущерб оценили больше чем в 14 тысяч.

Оперативники нашли подозреваемого, им оказался 48-летний местный житель. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Да и из дачных домов он уже воровал – полицейские установили его причастность еще к трем аналогичным кражам.

Сейчас злоумышленник содержится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

ИСТОЧНИК KP.RU