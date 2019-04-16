2019-04-16T11:04:23+03:00
Происшествия

Приговор по делу об убийстве Ильи Исаева в Ярославле обжалуют обе стороны процесса

Адвокаты осужденного и потерпевших подали апелляции
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Адвокат Константина Сорокина настаивает на смягчении приговора осужденному.Адвокат Константина Сорокина настаивает на смягчении приговора осужденному.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Изменить размер текста:

У судебного рассмотрения дела об убийстве в Ярославле бизнесмена Ильи Исаева будет продолжение. Адвокат осужденного Константина Сорокина подала жалобу с требованием смягчить наказание. Она уверена, что ее подзащитный в момент совершения преступления находился в состоянии, близком к аффекту. Кроме того, апелляцию подали и потерпевшие – родные погибшего Исаева. Они, наоборот, настаивают на ужесточении наказания.

- Обе жалобы поступили 12 апреля. Сейчас они рассматриваются в Кировском районном суде, а затем будут переданы в областной суд. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена, - сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Напомним, Илья Исаев погиб 29 ноября 2017 года. Убийца нанес жертве не менее 20 ударов ножом в голову, тело, руки и ноги. Суд пришел к выводу, что причиной преступления стали неприязненные отношения между жертвой и нападавшим. Приговор Константину Сорокину был озвучен в марте этого года. Ему дали 10 лет колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Улитки и веганские десерты: в майские праздники в Ярославле пройдет фестиваль еды
Ярославские приставы арестовали машину у должника, который сбил человека и не выплачивал родственнице моральную компенсацию целиком
«МегаФон ТВ» начнет показ финала «Игры престолов» в день премьеры
В Ярославле поддержали кандидатуру нового руководителя фонда капремонта
Ярославские росгвардейцы навестили водителя такси, пострадавшего от пассажира
В Ярославской области 13-летняя девочка ушла из дома и переспала с 20-летним. Возбуждено уголовное дело
Жителя Рыбинска «кинул» на 8 тысяч рублей 17-летний парень из Екатеринбурга
«В кусты ходить?»: ярославцы пожаловались на отсутствие туалета на станции Филино
Из Рыбинска до Областной клинической больницы ввели дополнительные рейсы
В Ярославле подростки-вандалы устроили скачки по крышам припаркованных машин
В Переславле поймали серийного дачного вора
В Ярославской области на безответственного должника по алиментам возбудили уголовное дело
Новый портал: в сквере на проспекте Ленина в Ярославле провалилась плитка
Золото, брильянты: у ярославны украли драгоценности на 190 тысяч рублей
В Ярославле неизвестные подрубили 25 берез ради парковки?
В аварии под Ярославлем пострадал человек
Всем крышка! Мэр Ярославля приказал привести в порядок все городские люки
«Сирийский перелом»: в Ярославль прибыла передвижная выставка трофейной техники
Мэрия Ярославля: «Аквилон» в Брагино снесут
В Ярославле в ходе апрельских рейдов изъяли 25 литров алкоголя и 6118 пачек сигарет
В Ярославле 30 апреля и 7 мая будет ограничено движение машин
Мужчина, зарезавший отца, предстанет перед судом в Ярославле
В Ярославской области посетительница магазина украла мобильник у продавщицы
В Ярославской области объявили пожароопасный сезон