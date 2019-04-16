Приговор по делу об убийстве Ильи Исаева в Ярославле обжалуют обе стороны процесса

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-16T11:04:23+03:00

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У судебного рассмотрения дела об убийстве в Ярославле бизнесмена Ильи Исаева будет продолжение. Адвокат осужденного Константина Сорокина подала жалобу с требованием смягчить наказание. Она уверена, что ее подзащитный в момент совершения преступления находился в состоянии, близком к аффекту. Кроме того, апелляцию подали и потерпевшие – родные погибшего Исаева. Они, наоборот, настаивают на ужесточении наказания.

- Обе жалобы поступили 12 апреля. Сейчас они рассматриваются в Кировском районном суде, а затем будут переданы в областной суд. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена, - сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Напомним, Илья Исаев погиб 29 ноября 2017 года. Убийца нанес жертве не менее 20 ударов ножом в голову, тело, руки и ноги. Суд пришел к выводу, что причиной преступления стали неприязненные отношения между жертвой и нападавшим. Приговор Константину Сорокину был озвучен в марте этого года. Ему дали 10 лет колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU