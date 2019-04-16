В Ярославской области на безответственного должника по алиментам возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-16T10:36:41+03:00

Ранее он уже привлекался к административной отвественности за неуплату

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В Мышкине молодой отец не выплачивал своей 5-летней дочери алименты. Пока девочку воспитывала и содержала мама, долг рос. Когда он накопился до 21 тысячи рублей, было возбуждено уголовное дело. Мужчина уже ранее уклонялся от уплаты алиментов, привлекался к административной отвественности и по решению суда должен был 40 часов посещать обязательные работы.

Отцы-должники в Ярославской области, к сожалению, не редкость. С начала года в отношении безответственных родителей было возбуждено 160 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU