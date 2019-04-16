Новый портал: в сквере на проспекте Ленина в Ярославле провалилась плитка
Очевидцы утверждают, что глубина провала больше метра
Фото: "Жесть Ярославль" / vk.com
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В ярославском сквере 950-летия провалилась плитка. Пока власти не приняли меры, люди воткнули туда ветки, чтобы никто не пострадал. Провал на проспекте Ленина люди по традиции окрестили порталом в другой мир и придумали еще много шуток. Но нашлись и те, кто отнесся к происшествию серьезно.
- Предупредите, пожалуйста, родителей детей. Яма огромная, глубина больше метра! – написал в группе «Жесть Ярославль» Максим Шипунов.
ИСТОЧНИК KP.RU