Новый портал: в сквере на проспекте Ленина в Ярославле провалилась плитка

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-16T10:22:05+03:00

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В ярославском сквере 950-летия провалилась плитка. Пока власти не приняли меры, люди воткнули туда ветки, чтобы никто не пострадал. Провал на проспекте Ленина люди по традиции окрестили порталом в другой мир и придумали еще много шуток. Но нашлись и те, кто отнесся к происшествию серьезно.

- Предупредите, пожалуйста, родителей детей. Яма огромная, глубина больше метра! – написал в группе «Жесть Ярославль» Максим Шипунов.

ИСТОЧНИК KP.RU