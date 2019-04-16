Золото, брильянты: у ярославны украли драгоценности на 190 тысяч рублей
Сожитель женщины оказался мошенником
34-летний житель соседней области какое-то время жил с ярославной и знал о ее богатствахФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ярославле у местной 42-летней жительницы украли ювелирные украшения. И это не просто сережки и колечко, а золото на сумму около 190 тысяч рублей. Полицейские нашли человека, который похитил драгоценности. 34-летний житель соседней области какое-то время жил с ярославной и знал о ее богатствах. Во время совместной жизни он и похитил украшения. По факту кражи возбудили уголовное дело. Золото частично вернули хозяйке.
Если вы видели, что где-то происходит преступление позвоните в полицию по номерам 02, 112.
ИСТОЧНИК KP.RU