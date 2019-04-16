В Ярославле неизвестные подрубили 25 берез ради парковки?
Во дворе дома № 99 по Ленинградскому проспекту неизвестные повредили 25 берез. В ночь с субботы на воскресенье кто-то слегка подрубил стволы деревьев по кругу. Обычно, это делают, чтобы дерево засохло.
В социальных сетях предположили, что таким образом кто-то хочет освободить место под парковку.
Жители дома шокированы таким поступком, люди выражают негодование в комментариях к фотографии, размещенной в группе «Жесть Ярославль»:
- Много деревьев спиливают в городе. Жалко очень. Ни одна скотина,спилившая дерево, не сажала их.
- Что за люди!!!!! Только разрушать могут. Ни дерева посадить, ни куста, ни одного цветка, ничего сами создать не могут, только разрушать!
- Срочно обращаться в прокуратуру или еще куда, выявлять заинтересованных лиц и искать свидетелей и камеры…
Известно, что жильцы уже обратились с заявлением в местную администрацию
ИСТОЧНИК KP.RU