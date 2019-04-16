В Ярославле неизвестные подрубили 25 берез ради парковки?

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-16T10:10:36+03:00

В одном из дворов на Ленинградском проспекте кто-то испортил деревья

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Во дворе дома № 99 по Ленинградскому проспекту неизвестные повредили 25 берез. В ночь с субботы на воскресенье кто-то слегка подрубил стволы деревьев по кругу. Обычно, это делают, чтобы дерево засохло.

В социальных сетях предположили, что таким образом кто-то хочет освободить место под парковку.

Жители дома шокированы таким поступком, люди выражают негодование в комментариях к фотографии, размещенной в группе «Жесть Ярославль»:

- Много деревьев спиливают в городе. Жалко очень. Ни одна скотина,спилившая дерево, не сажала их.

- Что за люди!!!!! Только разрушать могут. Ни дерева посадить, ни куста, ни одного цветка, ничего сами создать не могут, только разрушать!

- Срочно обращаться в прокуратуру или еще куда, выявлять заинтересованных лиц и искать свидетелей и камеры…

Известно, что жильцы уже обратились с заявлением в местную администрацию

ИСТОЧНИК KP.RU