В аварии под Ярославлем пострадал человек
В Тутаевском районе столкнулись «Газель» и «Фольксваген»
От удара иномарка вылетела с дорогиФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В понедельник, 15 апреля, на трассе Ярославль-Рыбинск столкнулись два автомобиля. Дорогу не поделили микроавтобус «Газель» и «Фольксваген Гольф». Авария произошла вечером, около половины седьмого.Удар был такой силы, что немецкую иномарку выбросило с дороги. Автомобиль получил серьезные повреждения.
В ликвидации последствий столкновения принимали участие спасатели. Они сообщили, что в ДТП пострадал человек.
По сообщению УМВД России по Ярославской области,38-летний водитель иномарки с травмами госпитализирован в больницу.
Проводится проверка
ИСТОЧНИК KP.RU