2019-04-16T09:51:41+03:00
Происшествия

В аварии под Ярославлем пострадал человек

В Тутаевском районе столкнулись «Газель» и «Фольксваген»
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
От удара иномарка вылетела с дорогиОт удара иномарка вылетела с дорогиФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 15 апреля, на трассе Ярославль-Рыбинск столкнулись два автомобиля. Дорогу не поделили микроавтобус «Газель» и «Фольксваген Гольф». Авария произошла вечером, около половины седьмого.Удар был такой силы, что немецкую иномарку выбросило с дороги. Автомобиль получил серьезные повреждения.

В ликвидации последствий столкновения принимали участие спасатели. Они сообщили, что в ДТП пострадал человек.

По сообщению УМВД России по Ярославской области,38-летний водитель иномарки с травмами госпитализирован в больницу.

Проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Улитки и веганские десерты: в майские праздники в Ярославле пройдет фестиваль еды
Ярославские приставы арестовали машину у должника, который сбил человека и не выплачивал родственнице моральную компенсацию целиком
«МегаФон ТВ» начнет показ финала «Игры престолов» в день премьеры
В Ярославле поддержали кандидатуру нового руководителя фонда капремонта
Ярославские росгвардейцы навестили водителя такси, пострадавшего от пассажира
В Ярославской области 13-летняя девочка ушла из дома и переспала с 20-летним. Возбуждено уголовное дело
Жителя Рыбинска «кинул» на 8 тысяч рублей 17-летний парень из Екатеринбурга
«В кусты ходить?»: ярославцы пожаловались на отсутствие туалета на станции Филино
Из Рыбинска до Областной клинической больницы ввели дополнительные рейсы
В Ярославле подростки-вандалы устроили скачки по крышам припаркованных машин
В Переславле поймали серийного дачного вора
Приговор по делу об убийстве Ильи Исаева в Ярославле обжалуют обе стороны процесса
В Ярославской области на безответственного должника по алиментам возбудили уголовное дело
Новый портал: в сквере на проспекте Ленина в Ярославле провалилась плитка
Золото, брильянты: у ярославны украли драгоценности на 190 тысяч рублей
В Ярославле неизвестные подрубили 25 берез ради парковки?
Всем крышка! Мэр Ярославля приказал привести в порядок все городские люки
«Сирийский перелом»: в Ярославль прибыла передвижная выставка трофейной техники
Мэрия Ярославля: «Аквилон» в Брагино снесут
В Ярославле в ходе апрельских рейдов изъяли 25 литров алкоголя и 6118 пачек сигарет
В Ярославле 30 апреля и 7 мая будет ограничено движение машин
Мужчина, зарезавший отца, предстанет перед судом в Ярославле
В Ярославской области посетительница магазина украла мобильник у продавщицы
В Ярославской области объявили пожароопасный сезон