В аварии под Ярославлем пострадал человек

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-16T09:51:41+03:00

От удара иномарка вылетела с дороги Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Тутаевском районе столкнулись «Газель» и «Фольксваген»

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В понедельник, 15 апреля, на трассе Ярославль-Рыбинск столкнулись два автомобиля. Дорогу не поделили микроавтобус «Газель» и «Фольксваген Гольф». Авария произошла вечером, около половины седьмого.Удар был такой силы, что немецкую иномарку выбросило с дороги. Автомобиль получил серьезные повреждения.

В ликвидации последствий столкновения принимали участие спасатели. Они сообщили, что в ДТП пострадал человек.

По сообщению УМВД России по Ярославской области,38-летний водитель иномарки с травмами госпитализирован в больницу.

Проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU