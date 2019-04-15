Всем крышка! Мэр Ярославля приказал привести в порядок все городские люки

СЕГОДНЯ 21:59 2019-04-15T21:59:50+03:00

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Директор ДГХ Сергей Тальянов рассказал, что в городе больше из 85 тысяч колодцев 24,5 – на проезжей части. Все они на балансе сетевых организаций. Большая часть находящихся в ненормативном состоянии люков приходятся на МКП «РиОГС» и АО «Ярославльводоканал». В собственности первых – 23 плохих люка, вторых – 31. И еще два – у «Ростелекома».

«Плохие» - это те, которые выступают (или впадают) из асфальта больше чем на 2 сантиметра. А по ГОСТу их надо приводить в нормативное состояние в течение не более суток с момента обнаружения.

Сегодня на общегородском совещании мэр города Владимир Волков приказал представителям организаций привести люки в порядок и дал на это неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU