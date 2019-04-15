«Сирийский перелом»: в Ярославль прибыла передвижная выставка трофейной техники
В Ярославль прибыла выставка трофейной техники и вооружения. Орудия убийства изъяли у террористов в Сирии. Поезд военно-патриотической акции «Сирийский перелом» сделает остановки в 60 городах. Ярославль стал 48-м на пути следования.
Мэр Ярославля Владимир Волков, присутствовавший при торжественном открытии, поблагодарил военных и пожелал всем мирного неба.
Ярославец Александр Захаров, посмотрев на технику, сказал, что это не просто «шапкозакидательство». Среди экспонатов есть танк Т-55МВ и бронеавтомобили, артиллерийские орудия, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства и беспилотники.
Акцию проводит Министерство обороны России по решению Президента. Если верить посту мэра Волкова на его странице в Вконтакте, выставку посетили сегодня больше 18 тысяч ярославцев.
ИСТОЧНИК KP.RU