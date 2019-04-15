«Сирийский перелом»: в Ярославль прибыла передвижная выставка трофейной техники

СЕГОДНЯ 20:06 2019-04-15T22:39:06+03:00

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В Ярославль прибыла выставка трофейной техники и вооружения. Орудия убийства изъяли у террористов в Сирии. Поезд военно-патриотической акции «Сирийский перелом» сделает остановки в 60 городах. Ярославль стал 48-м на пути следования.

Мэр Ярославля Владимир Волков, присутствовавший при торжественном открытии, поблагодарил военных и пожелал всем мирного неба.

Ярославец Александр Захаров, посмотрев на технику, сказал, что это не просто «шапкозакидательство». Среди экспонатов есть танк Т-55МВ и бронеавтомобили, артиллерийские орудия, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства и беспилотники.

Акцию проводит Министерство обороны России по решению Президента. Если верить посту мэра Волкова на его странице в Вконтакте, выставку посетили сегодня больше 18 тысяч ярославцев.

ИСТОЧНИК KP.RU