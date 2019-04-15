Мэрия Ярославля: «Аквилон» в Брагино снесут

СЕГОДНЯ 17:31 2019-04-15T17:31:23+03:00

Торговый центр, за который боролись и бизнесмены, и местные жители должны демонтировать за 10 дней

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Ярославский областной суд оставил в силе решение Дзержинского районного: торговый центр «Аквилон» признан самовольно построенным. Собственник должен демонтировать его в течение десяти дней. В противном случае, его снесет комитет по управлению муниципальным имуществом, а затраты должен будет возместить собственник.

- Целевое назначение земельного участка не предполагает размещения на нём капитальных объектов недвижимости. Однако собственники торгового комплекса каким-то образом смогли провести государственную регистрацию капитального объекта. - сообщил заммэра по вопросам имущественной и правовой политики Александр Асриянц.

Власти планируют помочь арендаторам найти новое место для торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU