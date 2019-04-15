В Ярославле в ходе апрельских рейдов изъяли 25 литров алкоголя и 6118 пачек сигарет
Всего за апрель было организовано 7 рейдов и обследовано 16 объектов
Были возбуждены дела об административных правонарушенияхФото: Павел КЛОКОВ
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В Ярославле за первый квартал 2019 года провели 30 рейдов, которые помогли выявить нарушения в сфере продажи алкоголя. Шесть рейдов прошли в ночное время.
Всего сотрудники управления потребительского рынка и полиция посетили 61 объект, а в 17-ти из них нашли нарушения.
В апреле уже успели сделать 7 рейдов и обследовать 16 объектов. В 7 магазинах обнаружилась 9 правонарушений. Полиция изъяла 25 литров алкоголя, 8,5 из которых – контрафакт. Контрафактный табак тоже обнаружили – 6118 пачек сигарет.
Были возбуждены дела об административных правонарушениях. Протоколы направлены в суд и в Роспотребнадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU