В Ярославле в ходе апрельских рейдов изъяли 25 литров алкоголя и 6118 пачек сигарет

СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-15T16:45:29+03:00

Всего за апрель было организовано 7 рейдов и обследовано 16 объектов

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В Ярославле за первый квартал 2019 года провели 30 рейдов, которые помогли выявить нарушения в сфере продажи алкоголя. Шесть рейдов прошли в ночное время.

Всего сотрудники управления потребительского рынка и полиция посетили 61 объект, а в 17-ти из них нашли нарушения.

В апреле уже успели сделать 7 рейдов и обследовать 16 объектов. В 7 магазинах обнаружилась 9 правонарушений. Полиция изъяла 25 литров алкоголя, 8,5 из которых – контрафакт. Контрафактный табак тоже обнаружили – 6118 пачек сигарет.

Были возбуждены дела об административных правонарушениях. Протоколы направлены в суд и в Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU