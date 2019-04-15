Мужчина, зарезавший отца, предстанет перед судом в Ярославле

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-15T15:24:50+03:00

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В Ярославле завершено расследование по делу 33-летнего мужчины, который зарезал собственного отца. Следствием установлено, что в январе 2019 года обвиняемый выпивал вместе с отцом в собственной квартире. В ходе застолья между родственниками вспыхнул конфликт.

- Во время ссоры злоумышленник нанес отцу удар ножом в область живота, - пояснили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области. - От полученных повреждений потерпевший скончался.

Следствием собраны все необходимые доказательства. Уголовное дело уже направлено в суд. На данный момент обвиняемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU