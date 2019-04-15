2019-04-15T15:24:50+03:00
Происшествия

Мужчина, зарезавший отца, предстанет перед судом в Ярославле

Сейчас обвиняемый находится под стражей
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Конфликт произошел во время застольяКонфликт произошел во время застольяФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

В Ярославле завершено расследование по делу 33-летнего мужчины, который зарезал собственного отца. Следствием установлено, что в январе 2019 года обвиняемый выпивал вместе с отцом в собственной квартире. В ходе застолья между родственниками вспыхнул конфликт.

- Во время ссоры злоумышленник нанес отцу удар ножом в область живота, - пояснили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области. - От полученных повреждений потерпевший скончался.

Следствием собраны все необходимые доказательства. Уголовное дело уже направлено в суд. На данный момент обвиняемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле 30 апреля и 7 мая будет ограничено движение машин
В Ярославской области посетительница магазина украла мобильник у продавщицы
В Ярославской области объявили пожароопасный сезон
Москвич ограбил дачу москвича в Переславле-Залесском: пропали удочки, микроволновка и еда
Рыбинец пришел в гости к другу и украл фотоаппарат, карту памяти и объектив
Бывший заместитель мэра Ярославля устроился на работу в правительство
Погибший при пожаре на складе в Ярославле мужчина работал сварщиком
Продавец счетчиков для газового оборудования обманул ярославца на 20 тысяч рублей
У жительницы Ярославля в букмекерской конторе украли пакет и деньги
Подробности пожара на Московском шоссе в Ярославле: погиб мужчина
В Ярославле «Тотальный диктант» написали 916 горожан
Крупный пожар на выезде из Ярославля: предварительно один человек пострадал
Отец-должник из Ярославской области выплатил долг по алиментам в 245 тысяч рублей, чтобы поехать в зарубежную командировку
Восемь машин и 27 пожарных: В Рыбинске случился пожар на сухогрузе
Ярославец украл косметику на 16 тысяч рублей в магазине Кировского района
В Ярославль приехал известный скандалист Алексей Панин
Трудный ребенок: в Ярославле маленький вандал поджег детскую площадку
Вылечила девочку от несуществующей болезни почти за 2 миллиона рублей: в Ярославле осудили гадалку, которая долгое время занималась вымогательством денег из семьи
Ловушка для любителей легких денег: почему ярославцы вкладывают сбережения в «финансовые пирамиды»
«Ярославич» завершил 1-й тур плейаута, набрав только три балла
Пассажир, напавший в Ярославле на водителя такси, находится в психиатрической больнице
Украл инструменты, а деньги пропил: в Ярославле расследуется кража из дачного дома
Эти сутки в Ярославской области будут солнечными, но не очень теплыми