В Ярославской области посетительница магазина украла мобильник у продавщицы

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-15T14:56:00+03:00

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В поселке Каменники Рыбинского района в магазине украли телефон. Аппарат был не новый и принадлежал продавщице. Женщину, совершившую кражу нашли. 41-летняя местная жительница рассказала, что пошла на преступление в тот момент, когда продавщица оставила мобильник без присмотра. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Напомним, на днях в Рыбинске случилась еще одна кража. Из квартиры местной жительницы пропал фотоаппарат, объектив и карта памяти. Женщина обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU