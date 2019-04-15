Москвич ограбил дачу москвича в Переславле-Залесском: пропали удочки, микроволновка и еда

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-15T14:07:22+03:00

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Житель Москвы обратился в полицию. На его даче в Переславле-Залесском разбили окно и залезли в дом-дачу. Из дома пропали рыболовные снасти, микроволновка и еда. Ущерб от кражи составил более 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого. Им оказался 23-летний парень, который ранее судим не был и нигде не работал. Он рассказал, что в Переславский район приехал к другу. Через несколько дней деньги стали заканчиваться, но отдыхать хотелось. Поэтому молодой человек пошел на преступление. Его заключили под стажу. Похищенное имущество частично изъяли. По факту кражи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU