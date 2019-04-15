Рыбинец пришел в гости к другу и украл фотоаппарат, карту памяти и объектив
Мама парня обнаружила пропажу и обратилась в полицию
Причиненный ущерб составил 14,5 тысяч рублейФото: Роман РЫЖИКОВ
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У жительницы Рыбинска украли фотоаппарат, объектив и карту памяти. Потерпевшая обратилась в полицию. Оказалось, что к ее сыну пришел 21-летний знакомый с приятелем. Пока двое ребят играли в компьютер, хитрый гость увидел на шкафу фотоаппарат. Парень взял технику с комплектующими и ушел. Причиненный ущерб составил 14,5 тысяч рублей. Когда его нашли, он во всем сознался. По факту кражи возбудили уголовное дело. Нечестный приятель за свои поступки может попасть в тюрьму на пять лет. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU