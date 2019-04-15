2019-04-15T13:08:46+03:00
Общество

Бывший заместитель мэра Ярославля устроился на работу в правительство

Михаил Кузнецов продолжит вести блок ЖКХ, но уже на областном уровне
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Михаил Кузнецов перешел из мэрии Ярославля в областное правительство.Михаил Кузнецов перешел из мэрии Ярославля в областное правительство.Фото: Мэрия Ярославля
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Стало известно, куда устроился работать Михаил Кузнецов, который недавно ушел с поста заместителя мэра Ярославля по вопросам ЖКХ. Оказалось, чиновник пошел на повышение. Он стал заместителем директора областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов - председателем комитета оперативного управления и формирования комфортной городской среды.

При этом место Кузнецова в мэрии пока остается вакантным. Глава Ярославля Владимир Волков пояснил, что проблем с блоком ЖКХ он не видит, а по кандидатуре на место зама нужно принять взвешенное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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