Бывший заместитель мэра Ярославля устроился на работу в правительство
Михаил Кузнецов продолжит вести блок ЖКХ, но уже на областном уровне
Михаил Кузнецов перешел из мэрии Ярославля в областное правительство.Фото: Мэрия Ярославля
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Стало известно, куда устроился работать Михаил Кузнецов, который недавно ушел с поста заместителя мэра Ярославля по вопросам ЖКХ. Оказалось, чиновник пошел на повышение. Он стал заместителем директора областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов - председателем комитета оперативного управления и формирования комфортной городской среды.
При этом место Кузнецова в мэрии пока остается вакантным. Глава Ярославля Владимир Волков пояснил, что проблем с блоком ЖКХ он не видит, а по кандидатуре на место зама нужно принять взвешенное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU