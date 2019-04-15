Погибший при пожаре на складе в Ярославле мужчина работал сварщиком
Возгорание возникло во время работы сварочного оборудования
Огонь охватил около 50 квадратных метровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно, что погибший при пожаре на складах на Московском шоссе в Ярославле мужчина работал сварщиком. По предварительным данным, как раз во время работы в одном из ангаров и произошло возгорание. По факту гибели рабочего следственный комитет проводит доследственную проверку .
Напомним, пожар начался сегодня в 9:52. Над Московским проспектом поднялся огромный столб черного дыма. Огонь охватил около 50 квадратных метров. На место немедленно выехали спасатели. В 10:45 с пламенем удалось справиться.
Крупный пожар на выезде из Ярославля.
ИСТОЧНИК KP.RU