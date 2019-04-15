Продавец счетчиков для газового оборудования обманул ярославца на 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-15T12:40:27+03:00

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К 45-летнему жителю Ярославля пришел человек, который предложил ему купить счетчики для газового оборудования. Их стоимость составляла 8 тысяч рублей. Мужчина согласился приобрести товар, но вспомнил, что у него нет всей суммы наличных денег. Тогда продавец сказал, что можно снять деньги в банкомате. Мужчина плохо передвигается, поэтому он доверил карту и пин-код проходимцу. Тот якобы пошел к ближайшему банкомату, но не вернулся. Со счета пропало 20 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию. Мошенника нашли. Им оказался 26-летний житель Ярославля. По факту кражи возбудили уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU