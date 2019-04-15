У жительницы Ярославля в букмекерской конторе украли пакет и деньги

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-15T12:08:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Дзержинского района зашла в букмекерскую контору. У нее с собой был пакет с личными вещами и деньгами. В какой-то момент женщина отвлеклась и оставила пакет без присмотра. 39-летний ранее судимый посетитель заметил это и украл имущество ярославны, в том числе и 1 тысячу рублей. Она обратилась в полицию. Камеры видеонаблюдения помогли найти грабителя. Он сказал, как все было и пояснил, что женщина была пьяна и сама потеряла бдительность и контроль над ситуацией. По факту кражи возбудили уголовное дело. Теперь у мужчины добавится еще одна судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU