Подробности пожара на Московском шоссе в Ярославле: погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-15T11:42:36+03:00

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Стали известны подробности крупного пожара на выезде из Ярославля, который произошел сегодня утром. Горели складские помещения по адресу Московское шоссе, 9км, строение 2.. Сигнал на пульт МЧС поступил в 9:52. По предварительной информации, огонь охватил около 50 квадратных метров. Уже в 10:45 с пламенем удалось справиться.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что во время пожара погиб мужчина. Сведения о нем уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/703213" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар на выезде из Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU