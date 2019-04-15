Подробности пожара на Московском шоссе в Ярославле: погиб мужчина
Горели складские помещения
"Жесть Ярославль" / vk.com
Изменить размер текста:
Стали известны подробности крупного пожара на выезде из Ярославля, который произошел сегодня утром. Горели складские помещения по адресу Московское шоссе, 9км, строение 2.. Сигнал на пульт МЧС поступил в 9:52. По предварительной информации, огонь охватил около 50 квадратных метров. Уже в 10:45 с пламенем удалось справиться.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что во время пожара погиб мужчина. Сведения о нем уточняются.
Крупный пожар на выезде из Ярославля.
ИСТОЧНИК KP.RU