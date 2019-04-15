2019-04-15T11:42:36+03:00
Происшествия

Подробности пожара на Московском шоссе в Ярославле: погиб мужчина

Горели складские помещения
Роман РЫЖИКОВ
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"Жесть Ярославль" / vk.com"Жесть Ярославль" / vk.com
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Стали известны подробности крупного пожара на выезде из Ярославля, который произошел сегодня утром. Горели складские помещения по адресу Московское шоссе, 9км, строение 2.. Сигнал на пульт МЧС поступил в 9:52. По предварительной информации, огонь охватил около 50 квадратных метров. Уже в 10:45 с пламенем удалось справиться.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что во время пожара погиб мужчина. Сведения о нем уточняются.

Крупный пожар на выезде из Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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