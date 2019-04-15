2019-04-15T11:28:36+03:00
Общество

В Ярославле «Тотальный диктант» написали 916 горожан

Результату будут известны после 17 апреля
Екатерина РЯБЦЕВА
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Участвовали в «Тотальном диктанте» не только студенты и школьники, но и врачи, юристы, инженеры и представители других профессийУчаствовали в «Тотальном диктанте» не только студенты и школьники, но и врачи, юристы, инженеры и представители других профессийФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле, 13 апреля, прошел «Тотальный диктант». В акции приняли участие 916 ярославцев.

Всего в городе организовали четыре площадки для проведения образовательного мероприятия. Желающие могли написать диктант в ЯРГУ им. П.Г. Демидова, в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, в Областной библиотеке имени Н.А. Некрасова и в МФЮУ, а еще на закрытой площадке Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.

Участвовали в «Тотальном диктанте» не только студенты и школьники, но и врачи, юристы, инженеры и представители других профессий. Кто-то из них пришел первый раз, а кто-то пишет текст под диктовку уже пятый год.

— Тотальный диктант — это общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтёров на протяжении 15 лет. В нашем городе акция проходит уже в седьмой раз, — отметил начальник управления по молодёжной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита.

Проверять работы будет экспертная комиссия филологов ЯГПУ. Результаты станут известны после 17 апреля. Посмотреть их можно на сайте totaldict.ru.

«Отличники» получат награды, а остальные участники смогут обсудить свои ошибки с филологами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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