2019-04-15T11:17:21+03:00
Происшествия

Крупный пожар на выезде из Ярославля: предварительно один человек пострадал

Горели складские помещения в районе крупного предприятия
Роман РЫЖИКОВ
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"Жесть Ярославль" / vk.com"Жесть Ярославль" / vk.com
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На выезде из Ярославля случился крупный пожар. Недалеко от нефтеперерабатывающего завода горели складские помещения. В МЧС сообщили, что с огнем уже справились, а к крупному предприятию ЧП не имеет отношения. По предварительной информации, пострадал один человек.

Очевидцы утверждают, что перед тем, как в небо поднялся огромный столб черного дыма, они слышали хлопок.

Крупный пожар на выезде из Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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