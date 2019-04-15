Крупный пожар на выезде из Ярославля: предварительно один человек пострадал
Горели складские помещения в районе крупного предприятия
"Жесть Ярославль" / vk.com
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На выезде из Ярославля случился крупный пожар. Недалеко от нефтеперерабатывающего завода горели складские помещения. В МЧС сообщили, что с огнем уже справились, а к крупному предприятию ЧП не имеет отношения. По предварительной информации, пострадал один человек.
Очевидцы утверждают, что перед тем, как в небо поднялся огромный столб черного дыма, они слышали хлопок.
Крупный пожар на выезде из Ярославля.
ИСТОЧНИК KP.RU