2019-04-15T10:57:24+03:00
Общество

Отец-должник из Ярославской области выплатил долг по алиментам в 245 тысяч рублей, чтобы поехать в зарубежную командировку

Также он сообщил приставам о своем новом месте работы
Екатерина РЯБЦЕВА
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Житель Тутаева не платил алименты своему ребенку. Приставы-исполнители хотели наложить арест на имущество должника, но у него ничего не было. Официально он тоже нигде не работал. Тогда осталась последняя мера – ограничить выезд за пределы страны.

Устроившись на работу неофициально, мужчина снова пытался уйти от своих обязанностей. Но тут помог случай. Жителя Тутаева отправили в заграничную командировку. Не желая терять работу, он решил выполнить отцовский долг и полностью оплатить задолженность. Кроме этого, мужчина рассказал приставам о своем новом месте работы.

Приставы проконтролировали перевод ребенку 245 тысяч рублей и отменили запрет на выезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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