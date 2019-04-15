Восемь машин и 27 пожарных: В Рыбинске случился пожар на сухогрузе

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-15T10:50:23+03:00

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В воскресенье, 14 апреля, на ремонтной базе в Рыбинске загорелся сухогруз. Сообщение поступило на пульт МЧС в 12:50. На место немедленно направили восемь пожарных машин. Для тушения пожара были задействованы 27 человек. К счастью, все обошлось без серьезных последствий: выгорело пять квадратных метров обшивки судна, никто не пострадал. Борьба с огнем заняла чуть больше часа – в 14:02 была объявлена полная ликвидация.

ИСТОЧНИК KP.RU