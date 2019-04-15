Ярославец украл косметику на 16 тысяч рублей в магазине Кировского района
Его нашли по записям с камер
Ярославец признался в содеянном и сказал, что продал косметические средства, а полученные деньги потратил на себяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:
В одном из магазинов в Кировском районе ярославец украл косметику на 16 тысяч рублей. 34-летний мужчина зашел в торговый зал с большой сумкой, взял все, что хотел и спокойно вышел. Сотрудники полиции получили обращение и начали поиски. Его нашли с помощью записей с камер видеонаблюдения. Грабитель уже был судим ранее. Ярославец признался в содеянном и сказал, что продал косметические средства, а полученные деньги потратил на себя.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Теперь мужчина ответит перед законом.
ИСТОЧНИК KP.RU