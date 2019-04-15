2019-04-15T10:14:45+03:00
Общество

В Ярославль приехал известный скандалист Алексей Панин

Цель своего визита он не назвал [ВИДЕО]
Екатерина РЯБЦЕВА
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Актер выложил в своем "Инстаграме" воспоминания о том, как он пил в ЯрославлеАктер выложил в своем "Инстаграме" воспоминания о том, как он пил в ЯрославлеФото: Иван МАКЕЕВ
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Актер Алексей Панин порадовал ярославцев своим визитом. Видео прогулки по городу появилось на его страничке в Инстаграм. Актер прошелся по улицам Ярославля, а потом остановился на Советской площади у церкви Ильи Пророка.

– Когда-то я здесь, в этом храме я снимался в фильме «Грозное время». Я вот сюда заходил с бородой, слезая с лошади в роли молодого Бориса Годунова. Здесь стоял мой БМВ, все пили…, – рассказывает какой-то девушке за кадром Алексей.

С какой целью приехал к нам Панин, пока непонятно.

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В Ярославль приехал скандальный актер Алексей Панин
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ИСТОЧНИК KP.RU

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