Трудный ребенок: в Ярославле маленький вандал поджег детскую площадку

СЕГОДНЯ 09:58 2019-04-15T09:58:59+03:00

Пока одни дети пытались потушить городок до приезда спасателей, другие качались на качелях рядом пламенем

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье, 14 апреля, в Брагино произошло ЧП, достойное сюжета старого доброго «Трудного ребенка». Во дворе одного из домов по улице Строителей горел детский городок. По словам очевидцев, горящая детская площадка – дело рук маленького мальчика. Деревянная конструкций вспыхнула в считанные минуты. Инцидент попал на камеру местного жителя. Кадры поражают: пока одни дети забрасывали пламя песком из песочницы, другие продолжали качаться на качелях.

В Брагино в Ярославле ребенок поджег детскую площадку .Видео: "Жесть Ярославль" / vk.com

- А чего смешного? – пишет в группе «Жесть Ярославль» Юлия Николаева. - Строить новый домик его родители будут? Маленький вандал.

- Штраф родителям надо дать и обязать выстроить новый домик, мальчика на учет по делам несовершеннолетних.- пишет Наталья Кошелева.

Многие пользователи вспомнили старые четверостишия: «Маленький мальчик спичку поднес…»

К счастью, никто не пострадал. Пожарные приехали быстро и мигом потушили постройку

ИСТОЧНИК KP.RU