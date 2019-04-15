Трудный ребенок: в Ярославле маленький вандал поджег детскую площадку
В минувшее воскресенье, 14 апреля, в Брагино произошло ЧП, достойное сюжета старого доброго «Трудного ребенка». Во дворе одного из домов по улице Строителей горел детский городок. По словам очевидцев, горящая детская площадка – дело рук маленького мальчика. Деревянная конструкций вспыхнула в считанные минуты. Инцидент попал на камеру местного жителя. Кадры поражают: пока одни дети забрасывали пламя песком из песочницы, другие продолжали качаться на качелях.
В Брагино в Ярославле ребенок поджег детскую площадку .Видео: "Жесть Ярославль" / vk.com
- А чего смешного? – пишет в группе «Жесть Ярославль» Юлия Николаева. - Строить новый домик его родители будут? Маленький вандал.
- Штраф родителям надо дать и обязать выстроить новый домик, мальчика на учет по делам несовершеннолетних.- пишет Наталья Кошелева.
Многие пользователи вспомнили старые четверостишия: «Маленький мальчик спичку поднес…»
К счастью, никто не пострадал. Пожарные приехали быстро и мигом потушили постройку
ИСТОЧНИК KP.RU