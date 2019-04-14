2019-04-14T20:08:02+03:00
Происшествия

Вылечила девочку от несуществующей болезни почти за 2 миллиона рублей: в Ярославле осудили гадалку, которая долгое время занималась вымогательством денег из семьи

Женщина проведет с тюрьме 5 лет и 7 месяцев
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мошенница сказала матери, что ребенок страшно болен, но обращаться к медикам запретила, пообещав, что сама вылечит девочкуМошенница сказала матери, что ребенок страшно болен, но обращаться к медикам запретила, пообещав, что сама вылечит девочкуФото: Евгения ГУСЕВА
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В Ярославле завершилось расследование уголовного дела, которое было возбуждено еще в 2004 году. 58-летняя жительница Дзержинского района занималась предпринимательской деятельностью. Она оказывала услуги астролога и спирита – человека, который может общаться с духами. На этой почве мошенница подружилась со своей жертвой – женщиной, которая была материально обеспечена и занимала руководящую должность. Весной 2003 года дочь этой женщины упала в школе в обморок. Астролог сказала матери, что ребенок страшно болен, но обращаться к медикам запретила, пообещав, что сама вылечит девочку. Доверчивая ярославна продала квартиру, дачу, дорогостоящие ювелирные украшения и набрала долгов у своих знакомых, чтобы вылечить дочку от несуществующей болезни. Почти 1 миллион 800 тысяч рублей она передала «целительнице». Поняв, что ее обманули, женщина пошла в полицию. Астролог и спирит тем временем уехала из России, а с августа 2006 года была в международном розыске. Ее задержали, когда она хотела въехать обратно в страну. Свою вину гадалка отрицала, рассказывала свою версию событий. Женщина угрожала следователю, пугая его неприятностями по службе.

Суд назначил мошеннице наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на 5 лет и 7 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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