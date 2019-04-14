Ловушка для любителей легких денег: почему ярославцы вкладывают сбережения в «финансовые пирамиды»

СЕГОДНЯ 19:35 2019-04-14T19:35:49+03:00

Как понять, что перед нами нечестная организация

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В Ярославле продолжается расследование уголовного дела по финансовым манипуляциям консалтинговой фирмы. Житель Ярославля и его подельники разместили в СМИ и Интернете объявления о высокодоходных инвестициях. С теми людьми, кто обратился к ним, они заключили договоры займа. Условия договора были очень привлекательными – ежемесячные выплаты в 15-17% от суммы займа. Клиенты повелись на «легкие деньги» и перечисляли на расчетные счета мошенникам разные суммы. Когда предприниматели получили то, что хотели, они «кинули» своих заемщиков и похитили деньги со счетов. Люди получили большой материальный ущерб.

Полиция ищет руководителей «финансовой пирамиды», проводит следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Как понять, что перед нами организация, которая является «инвестиционной пирамидой»?

– Организаторы обещают высокий доход – баснословно высокие проценты.

– Средства заемщиков привлекаются якобы для финансирования какого-то проекта.

– Когда люди получают прибыль, их уговаривают не забирать проценты, а «довложить» их. Такая манипуляция называется – реинвестирование.

– Пассивный принцип, по которому работают «пирамиды», звучит как «приведи как можно больше людей».

– Организаторы такой финансовой деятельности заказывают агрессивную рекламу в Интернете и СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU