«Ярославич» завершил 1-й тур плейаута, набрав только три балла

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-14T17:15:48+03:00

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Завершающая игра команды Андрея Ноздрина в Красноярске началась сразу после матча наших прямых конкурентов за право выживания в суперлиге. И завершилась так, что «Ярославичу» теперь никакой турнирный расклад не поможет. Нижневартовский «Самотлор» без особой борьбы взял три очка у своих коллег по «нефтянке», у «Газпром-Югра», - 3:0. После этого отрыв «Самотлора» от ярославцев достиг десяти очков. Ликвидировать такое за оставшиеся шесть матчей просто физически невозможно, учитывая то, что соперники тоже могут набирать очки. Ярославским волейболистам оставалось только себя показать против «НОВы». Тренеры «Ярославича» решили бросить в бой молодого Ивана Пискарева на позиции доигровщика, заменив Вячеслава Тарасова, у которого была большая нагрузка до этого. Пискарев более мобилен, но тут на него свалилась вся нагрузка на приеме. Соперники упорно подавали в Ивана, который не был безгрешен. Возможно, именно его крохотные неточности привели к проигрышу двух первых сетов, хотя все ярославцы были небезошибочны, как и раньше. Соперники в первых сетах аккуратно выискивали перевес, а потом удерживали это до концовки. Отдельные удачи на подаче Руслана Галимова, Максима Белогорцева и того же Пискарева не помогали переломить ситуацию. Но уже в третьем сете настойчивость и цепкая защита ярославцев, в чем привычно выделялся Александр Соколов, дали эффект. но не без приключений. Добившись по ходу сета внушительного запаса – 20:14, ярославцы вдруг, словно убоявшись, допускают промахи и.. Запас тает до 22:19. Сет все же остался за «Ярославичем», причем, в концовке Андрей Ноздрин просто ошеломил своим ходом, выпустив на площадку сразу двух связующих. К находившемуся на площадке Дмитрию Козлову добавился Алексей Сакеев. Но только на подачу, которая у Алексея очень сложна для приема! В третьем сете не очень получилось с этим. Но вот подобный же ход в концовке четвертого сета едва не привел к нашему сетболу при счете 23:23. Но тут не получилось у партнеров. Упорное «больше-меньше» в концовке все же было за соперниками. Таким образом, в пяти играх тура «Ярославич» набрал всего три балла, и судьба нашей команды повисла в воздухе.

«Ярославич» - «НОВА» (Новокуйбышевск) – 1:3 (23:25; 23:25; 25:22; 26:28)

ИСТОЧНИК KP.RU