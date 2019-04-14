2019-04-14T15:00:09+03:00
Происшествия

Пассажир, напавший в Ярославле на водителя такси, находится в психиатрической больнице

Расследовать дело будет следственный отдел
Екатерина РЯБЦЕВА
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Пострадавший водитель был госпитализирован/ФОТО: соцсетиПострадавший водитель был госпитализирован/ФОТО: соцсети
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Пассажир, который напал на водителя такси, находится в психиатрической больнице. Там ему оказывают помощь специалисты.

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия. Поскольку дело сложное и неоднозначное, материалы уголовного дела передали следователям. Они будут вести дальнейшее расследование.

Напомним, 12 апреля 2019 года на виадуке окружной дороги перед съездом на Промышленное шоссе пассажир напал на водителя такси с канцелярским ножом. Машина ехала из Вологды. За рулем тоже был житель Вологды – 46-летний мужчина. Между ним и его попутчиком случился конфликт, который закончился страшным кровопролитием.

Пострадавший водитель был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

Агрессивный пассажир пройдет психиатрическую судебную экспертизу для того, чтобы следователи учитывали его состояние в момент преступления. Позже эксперты расскажут, вменяемым или невменяемым был мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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