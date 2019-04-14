2019-04-14T13:44:55+03:00
Происшествия

Украл инструменты, а деньги пропил: в Ярославле расследуется кража из дачного дома

Полиция нашла подозреваемого
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле мужчина-грабитель проник в дом-дачу и украл слесарные инструменты на 12 тысяч рублей. Злоумышленник сорвал замок, похитил вещи и убежал. Хозяин дачи, 47-летний ярославец, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Вора нашли. 36-летний житель Ростова нигде не работает, а ранее был судим. Он дал признательные показания и сказал, что инструменты уже успел продать. Деньги преступник потратил на алкоголь и продукты питания. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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