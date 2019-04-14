2019-04-14T13:27:38+03:00
Общество

Эти сутки в Ярославской области будут солнечными, но не очень теплыми

Ртуть в термометре поднимется только до +9
Екатерина РЯБЦЕВА
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Эти сутки в регионе будут не очень теплыми. Ночью в Ярославль снова пришли заморозки: было до –7 градусов. Днем температура воздуха немного поднимется: утром до +4, ближе к обеду до +9. Осадков в виде снега и дождя не ожидается, зато ветер будет дуть. Скорость северо-восточного ветра увеличится до 11 м/с. Видимость на дорогах хорошая: 7000-9000 метров, однако по утрам после ночного «минуса» может быть небольшой гололед. Будьте внимательное и берегите себя. Одевайтесь теплее и не забывайте про прогулки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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