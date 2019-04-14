За прошедшие сутки в Ярославской области сгорело две бани, хозпостройка и дачный дом

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-14T11:50:34+03:00

Хорошо, что в пожарах никто не пострадал

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В Ярославле ночью загорелась частная баня. Пожарные приняли вызов в ночь на 14 апреля – в 1 час 37 минут. Это случилось на улице 4-я Смоленская,11. На место происшествия приехала пожарная часть, огонь потушили. К счастью, никто не пострадал.

13 апреля, вечером, а Гаврилов-Яме на улице Комарова,2 воспламенилась хозяйственная постройка. Две пожарные часть ликвидировали огонь. Тоже обошлось без пострадавших.

Ранее, 13 апреля, около 16 часов, в поселке Купанское Переславского микрорайона на Набережной, 29 сгорела еще одна частная баня. Огонь потушили прибывшие на место пожарные. Пострадавших они не зарегистрировали.

В Рыбинске, в СНТ «Импульс» на улице Малиновой, 193 загорелся дачный домик. Это случилось 13 апреля в 14 часов 35 минут. Две пожарные части потушили строение. И снова обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU