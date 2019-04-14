2019-04-14T11:51:42+03:00
Общество

Губернатор Ярославской области в День памяти Мологи обратился к рыбицам с теплыми словами

14 апреля 1941 года Рыбинская ГЭС начала свою работу
Екатерина РЯБЦЕВА
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В День памяти Мологи губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обратился к рыбинцам.

14 апреля 1941 года начала работать Рыбинская ГЭС, перекрыли течение Волги и Шексны. Водохранилище заполнило леса и поля, сотни поселений и город Мологу. Спустя немного времени, 18 ноября этого же года, был запущен первый гидроагрегат и электроэнергия стала поступать в захваченную немцами Москву. Москва осталась жива, а вот Молога – нет…

Судьбу погибшей Мологи разделили более 700 деревень и сел.

– Не салютом, а колокольным звоном воздаем мы сегодня почести погибшим и тем, кто вынужден был оставить свои родные места, став переселенцем. В этот памятный день всем жителям региона хочу пожелать мирного труда, новых достижений, добра, здоровья и благополучия, – обратился губернатор к жителям Рыбинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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