Ты зашел не в тот район: в Тутаеве поймали рыбинца с наркотиками и фонариком

СЕГОДНЯ 21:00 2019-04-13T21:00:15+03:00

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Молодого парня из Рыбинска поймали во тьме Тутаева. У него с собой оказалось больше трех грамм наркотика.

- В темное время суток внимание сотрудников Росгвардии, заступивших на службу по охране общественного порядка, привлек неизвестный молодой человек, который во дворе домов по улице Донской что-то искал в траве с фонарем, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Когда парень заметил, что к нему приближаются стражи порядка, он побежал. И выключил фонарик. Наверное, 25-летний парень подумал, что в темноте сможет оторваться. Но не смог. Самого парня отправили в полицию, а порошок из двух свертков - на экспертизу. И вот уже полиция выяснила, что у парня есть судимость. А результаты экспертизы не оставили ему шанса легко отделаться. На рыбинца завели вело за незаконное хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU