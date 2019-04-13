2019-04-13T18:01:14+03:00
Спорт

«Шинник» на пустынной арене чемпионата мира в Саранске победы не добился

Матч против «Мордовии» ярославцы завершали в атаках, но завершили нулевой ничьей
Виктор ПОЛЯК
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Шинник не смог добиться успехаШинник не смог добиться успехаФото: c cайта ФК "Шинник".
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Зрелище пустых трибун «Мордовии-Арены» наверняка не вдохновляет футболистов на подвиги. Скорее, назревает логичный вопрос: «А надо ли было все это?». Более чем сорокатысячный стадион пустует в каждой игре. Вот и матч «Шинника» не стал изменением к лучшему. Игра на беззвучном стадионе настолько настолько расслабляет футболистов, что нулевая ничья была ожидаема. Хотя игроки, как и подобает профессионалам. Старались и боролись, но основные действия происходили исключительно от штрафной до штрафной. К тому же, газон «Арены» уже не тот, что был год назад, есть нюансы. Концентрация у игроков от всех этих нюансов явно была не на уровне, что приводило к каким-то почти судорожным действиям в отдельных эпизодах, вплоть до жестоких стыков. Вот эти стыки и привели к тому, что пострадал у нас защитник Андрей Иванов. Его пришлось заменить на 40-й минуте. Тут же стык у у Сергея Нарылкова, за который ему достался «горчичник» и замена в перерыве. В первом тайме «Шинник» почти не угрожал воротам хозяев. Был хороший момент у Ишхана Гелояна, которому мяч добыл и доставил Сергей Самодин. Но Ишхану не удалось ударить посильнее, вратарь парировал на угол. Еще разок после углового удачно сыграл в атаке Олег Кожемякмн. И это было все. Но второй тайм подопечные «Михалыча» провели значительно энергичнее, чем первый. В дополнение к форвардам Самодину и Гелояну тренер прибавил Эльдара Низамутдинова. Эта троица буквально прижала хозяев к их штрафной, оставив нашего кипера Дмитрия Яшина без серьезной работы. На втором этаже Яшин был безупречен, а на выходах за штрафную – удачен. В качестве награду у Яшина очередной «сухарь». Но для победы не хватило гола, хотя Гелоян перед своей заменой ухитрился убежать от опекуна по левой бровке и сделать передачу под удар. Партнеры просто не успели поддержать атаку. Самый опасный момент для ворот хозяев устроил, как ни странно, наш защитник Николай Покипышев, чей неожиданный дальний удар в «девятку» вратарь чудом отбил на угловой. У форвардов с ударами была напряженка.

«Мордовия» - «Шинник» - 0:0

ИСТОЧНИК KP.RU

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