2019-04-13T17:19:30+03:00
Общество

Средненько, без сенсаций, но немало: сколько ярославцы реально получали в муниципальных компаниях

Мэрия опубликовала зарплаты служащих за 2018 год
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Полезные начальники получают немалоПолезные начальники получают немалоФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Мэрия Ярославля опубликовала зарплаты муниципальных служащих. Директоров, их заместителей и главбухов, которые работают в организациях, подчиняющихся самой мэрии. Они управляют транспортом, технической базой, хранят архивы, развивают стратегические инициативы и делают много чего другого полезного. И эта полезность отразилась на зарплатах за прошлый год.

Меньше всего зарабатывала заместитель директора по АХЧ в городском архиве - чуть больше 30 тысяч. В среднем зарплаты находились в пределах 40-50, иногда 60 тысяч. А вот самыми богатыми оказались директор контрольной службы мэрии, замдиректора службы транспорта и технического обеспечения и директор службы информационных технологий - все в месяц получали больше 70 тысяч рублей.

При этом по Ярославской области в прошлом году статистики насчитали среднюю зарплату 33 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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