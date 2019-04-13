Ярославец отправил знакомого в больницу с серьезными травмами
В Ярославле поймали мужчину, который избил своего знакомого. Тот попал в больницу во Фрунзенском районе с серьезными травмами.
- Следственным отделом ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - рассказали в ярославской полиции.
Следователи выяснили, что 52-летний ярославец побил 39-летнего знакомого во время ссоры "на фоне личных неприязненных отношений". Причем, на драчуне висит уже не одна судимость. Тем не менее, он признался в преступлении, и, может, это смягчит приговор суда.
Напомним, недавно в Ярославле произошла кровавая драма. А в области девушка несколько по-другому поступила с тем, к кому испытывала неприязнь.
ИСТОЧНИК KP.RU