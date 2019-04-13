2019-04-13T13:48:54+03:00
Происшествия

Ярославец отправил знакомого в больницу с серьезными травмами

Мужчины поссорились
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Полиция поймала обидчикаПолиция поймала обидчикаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославле поймали мужчину, который избил своего знакомого. Тот попал в больницу во Фрунзенском районе с серьезными травмами.

- Следственным отделом ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - рассказали в ярославской полиции.

Следователи выяснили, что 52-летний ярославец побил 39-летнего знакомого во время ссоры "на фоне личных неприязненных отношений". Причем, на драчуне висит уже не одна судимость. Тем не менее, он признался в преступлении, и, может, это смягчит приговор суда.

Напомним, недавно в Ярославле произошла кровавая драма. А в области девушка несколько по-другому поступила с тем, к кому испытывала неприязнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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